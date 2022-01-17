Hürriyet MTAL Türkiye yarı finallerinde

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi namağlup grup birinci olarak adını Türkiye yarı finallerine yazdırdı.

KAYSERİ (İHA) - Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi namağlup grup birinci olarak adını Türkiye yarı finallerine yazdırdı.

2021-2022 yılı Okullar Arası Voleybol Genç A Erkeklerde müsabakalar sona erdi. Grup birinciliği müsabakalarında Kayseri'yi temsil eden Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oynadığı 3 maçı rakiplerine set vermeden kazandı. Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi grup birinci oldu ve Türkiye yarı finallerinde Kayseri'yi temsil edecek.

10-13 Şubat tarihlerinde Gaziantep, Mersin, Sakarya ve Sivas illerinin birinde yarı final müsabakaları oynayacak olan Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türkiye finallerine kalmak için mücadele edecek.

Hürriyet MTAL'ın grup müsabakalarında aldığı sonuçlar şu şekilde;

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 - 0 Hatay Necmi Afsuroğlu Anadolu Lisesi

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 - 0 Malatya Fatih Anadolu Lisesi

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3 - 0 Ankara TED Koleji - KAYSERİ