Hürriyet MTAL şampiyon oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hürriyet MTAL şampiyon oldu

Hürriyet MTAL şampiyon oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2021-2022 sezonu Okul Sporları Voleybol Erkekler A Gençlerde Kayseri şampiyonu Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

KAYSERİ (İHA) - 2021-2022 sezonu Okul Sporları Voleybol Erkekler A Gençlerde Kayseri şampiyonu Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu.

Final maçına kadar oynadığı tüm müsabakalarda rakiplerine set vermeden 3-0 ile geçen Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi final maçında da Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi'ni 3-0'lık sonuçla mağlup ederek Kayseri şampiyonu oldu. Namağlup şampiyon olan Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi final maçı sonrası büyük bir sevinç yaşadı.

Beden Eğitimi Öğretmeni Metin Tutum yaptığı açıklamada, "Pandemi dönemi dahil sistemli ve profesyonel çalışma sonucu bu başarıyı elde ettik. Sporcularımızın çoğu 2.Lig profesyonel takımımız olan Hürriyet MTAL Spor Kulübümüzde yer alıyor. Kulüp-okul işbirliğinin önemi bu başarıda bir kez daha ortaya çıkmıştır. 09-13 Ocak 2022 tarihlerinde grup maçlarında Kayseri'mizi her zaman olduğu gibi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bugünden itibaren çalışmalarımız başlayacaktır. Emeğini ve desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Gençlerimizle doğru yolda doğru kişilerle gençliğe hizmet vatana hizmet parolamızla yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Hürriyet MTAL şampiyon oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title