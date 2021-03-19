Hürriyet MTAL GSK ilk genel kurulunu yaptı
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Hürriyet MTAL GSK ilk genel kurulunu yaptı

19.03.2021 10:05 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:09
Hürriyet MTAL GSK ilk genel kurulunu yaptı

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü 1. Olağan genel kurulunda mevcut başkan Başkan Metin Tutum güven tazeledi.

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü 1. Olağan genel kurulunda mevcut başkan Başkan Metin Tutum güven tazeledi.

Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü'nde yapılan 1.Olağan Genel Kurul'da mevcut başkan Metin Tutum güven tazelerden Başkan yardımcılığına Osman Susamış seçildi. Hem Kulüp Başkanı hem de antrenör Metin Tutum yaptığı açıklamada, "Kulüp Başkanı Metin Tutum amaçlarının Kayserimize ve gençliğimize hizmet etme düşüncesi ile bu Kulübü kurduk. Şuan Kayserinin en büyük ve deneyimli altyapı sporcularına sahibiz ve her geçen gün bu güçlü altyapıya yeni sporcuları dahil ediyoruz. Bu yıl mayıs ayında yapılacak olan bölgesel lig müsabakalarına katılarak 2.lig de yerimizi alıp alt yapıdaki gençlerimizin önünü açmak istiyoruz. Hedefimiz Türkiye de daha önce elde ettiğimiz başarıların üzerine koyabilmek için var gücümüzle çalışacağız. Hedeflerimizi başarabilecek bilgi ve tecrübeye sahibiz" dedi. - KAYSERİ

Hürriyet MTAL GSK ilk genel kurulunu yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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