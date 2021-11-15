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Hürriyet MTAL evinde hata yapmadı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Hürriyet MTAL evinde hata yapmadı

Hürriyet MTAL Spor Kulübü ligin 3. haftasında evinde oynadığı maçta Konya Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

KONYA (İHA) - Hürriyet MTAL Spor Kulübü ligin 3. haftasında evinde oynadığı maçta Konya Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig 4. Grupta mücadele eden Hürriyet MTAL Spor Kulüp, evinde konuk ettiği Konya Büyükşehir Belediyespor'u 3-0'lık net bir skorla yenerek ikinci galibiyetini aldı. Atatürk Spor Salonunda oynanan zorlu karşılaşmada rakibi karşısında ilk seti 25-20, ikinci seti 25-21 ve üçüncü seti 25-23 kazanan Hürriyet MTAL 3 maçında ikinci galibiyetini aldı. Sezona Konya deplasmanında Gezlevispor'u yenerek başlayan Hürriyet MTAL ikinci haftayı ise maç yapmadan BAY olarak geçti.

Hürriyet MTAL ligin 4.haftasında bir diğer Kayseri takımı Şahinspor ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ

Hürriyet MTAL evinde hata yapmadı

Hürriyet MTAL evinde hata yapmadı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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