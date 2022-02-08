Hürriyet MTal Aksaray'dan galibiyet ile döndü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hürriyet MTal Aksaray'dan galibiyet ile döndü

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Hürriyet MTal Aksaray'dan galibiyet ile döndü

Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grup'ta mücadele eden Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 12. haftada Aksaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni 3-2 mağlup etti.

AKSARAY (İHA) - Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grup'ta mücadele eden Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 12. haftada Aksaray Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni 3-2 mağlup etti.

Voleybol 2. Lig Erkekler 4.Grup'ta 12. hafta, oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. 12. hafta karşılaşmasında Kayseri temsilcisi Hürriyet MTAL-Aksaray MTAL'a konuk oldu. Aksaray Atatürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, kıyasıya mücadeleye sahne oldu. Uzatma setine taşınan müsabakadan Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 3-2 galip ayrıldı. Kayseri ekibi, bu galibiyetle bu sezonki 5. galibiyetini elde etmiş oldu.

Voleybol 2. Lig Erkekler 4. Grup 13. hafta karşılaşmasında Hürriyet MTAL - Kılıç Silifke İdman Yurdu'nu konuk edecek. Aksaray MTAL ise Konya Büyükşehir Belediye'ye konuk olacak. - KAYSERİ

Hürriyet MTal Aksaray'dan galibiyet ile döndü

İhlas Haber Ajansı - Spor

Anadolu Lisesi, Hürriyet, voleybol, Aksaray, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title