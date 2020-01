Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kayseri Şampiyonu Oldu

11.01.2020 09:23 | Son Güncelleme: 11.01.2020 09:28

Genç Erkekler Voleybol A kategorisinde müsabakalar tamamlandı. Namağlup finale kadar gelen Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi rakibi Celal Bayar Anadolu Lisesi'ni 3-0 mağlup ederek Kayseri şampiyonu oldu.



24 okuldan, 288 sporcunun katılımıyla başlayan Genç Erkekler Voleybol A kategorisinde Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sırasıyla Uluslararası Şehit Ömer Halis Demir Anadolu İmam Hatip Lisesini, Kocasinan 75.Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesini, Develi Ahmet İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesini set vermeden 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Kayseri Spor Lisesi'ni 3-2 mağlup eden Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adını finale yazdırdı. Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi final maçında rakibi Celal Bayar Anadolu Lisesi'ni 3-0 mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu. Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Metin Tutum, "Bu başarıda her konuda en büyük destekçilerinden biri olan Okul Müdürümüz Necati Arıcı'ya, idarecilerimize, öğretmen arkadaşlarıma, Zehra Hamurcu hocama, her zaman her yerde en büyük destekçilerinden ve hocam olan Fuat Kalay'a ve Anayurt Final Spor Kulübüne ve yöneticilerine ismini unuttuğum herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.



Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 13-16 Şubat 2020 tarihleri arasında Kayseri'yi gruplarda temsil edecek. İki yıl önce Türkiye 5'incisi olan Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bu kez Türkiye Şampiyonu olmayı hedefliyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA