Hürriyet Mahallesi'nde halk meclisi toplandı - Haberler
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Hürriyet Mahallesi'nde halk meclisi toplandı

Hürriyet Mahallesi'nde halk meclisi toplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, halk meclisi toplantılarına Hürriyet Mahallesi'nde devam etti.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, halk meclisi toplantılarına Hürriyet Mahallesi'nde devam etti.

Halk meclisi toplantılarına Gebze'nin kırsal ve merkez mahallelerinde devam eden Zinnur Büyükgöz, Hürriyet Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Ahmet Penbegüllü Kültür Merkezi salonunda düzenlenen toplantıya belediye başkan yardımcıları, mahalle muhtarı, birim müdürleri ve mahalle sakinleri katıldı. Konuşmasına mahalleye kazandırılan belediye hizmetleri ve projelerine ilişkin bilgi vererek başlayan Zinnur Büyükgöz, Hürriyet sakinlerinin sorularını da cevaplandırdı. Mahalle sakinlerinin hizmetlere ilişkin talep ve önerilerini de dinleyen Büyükgöz, toplantıya katılan vatandaşlara teşekkürlerini sundu. - KOCAELİ

Hürriyet Mahallesi'nde halk meclisi toplandı

Hürriyet Mahallesi'nde halk meclisi toplandı

Hürriyet Mahallesi'nde halk meclisi toplandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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