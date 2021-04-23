Hürriyet koltuğunu 4. sınıf öğrencisine devretti
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Hürriyet koltuğunu 4. sınıf öğrencisine devretti

Hürriyet koltuğunu 4. sınıf öğrencisine devretti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

4. sınıf öğrencisi Damla Kılıç 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İzmit Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.

4. sınıf öğrencisi Damla Kılıç 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İzmit Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına hediye ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 4. sınıf öğrencisi Damla Kılıç, İzmit Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Böyle bir günü kendilerine hediye ettiği için Atatürk'e teşekkür eden küçük Damla, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile sohbet etti. 4. sınıf öğrencisi Damla, İzmit Belediyesinin görev, sorumluluk ve işleyişi ile ilgili merak ettiklerini sordu. Park ve Bahçeler Müdürlüğünden sorumlu Başkan Yardımcısı Emirşah Torun'u arayarak Engelsiz Merdiven Projesi ile ilgili bilgi aldı.

Sohbetin ardından Başkan Hürriyet küçük Damla'ya Türk Bayrağı ve Nutuk kitabını hediye ederek eğitim hayatında başarılar diledi. - KOCAELİ

Hürriyet koltuğunu 4. sınıf öğrencisine devretti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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