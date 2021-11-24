Hürriyet, İZMEK'te üreten kadınlara kolaylıklar diledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hürriyet, İZMEK'te üreten kadınlara kolaylıklar diledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Hürriyet, İZMEK'te üreten kadınlara kolaylıklar diledi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İZMEK iğne oyası ve mefruşat kurslarında üretim yapan kadınları ziyaret etti.

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İZMEK iğne oyası ve mefruşat kurslarında üretim yapan kadınları ziyaret etti.

İzmit Belediyesi Yaşam Destek Evi ve 23 Nisan Engelsiz Çocuk Parkı projelerini yerinde incelemek için Kadıköy Mahalle Konağı'na giden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İZMEK'te el emeği üretim yapan kadınları da ziyaret etti. İğne oyası ve mefruşat kurlarındaki kadınlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinleyen Hürriyet, faaliyette bulunmalarından ve üretime katılmalarından dolayı tebrik ettiği kadınlara başarılar diledi. - KOCAELİ

Hürriyet, İZMEK'te üreten kadınlara kolaylıklar diledi

Hürriyet, İZMEK'te üreten kadınlara kolaylıklar diledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title