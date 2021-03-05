Hürriyet, işçilerle bir araya geldi
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Hürriyet, işçilerle bir araya geldi

05.03.2021 15:11 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:15
Hürriyet, işçilerle bir araya geldi

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan işçilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, işçilere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan işçilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, işçilere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, güne işçilerle başladı. Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya gelen Hürriyet, karla mücadelede gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür ettiği işçilerin sorun, istek ve önerilerini dinledi. Başkan Hürriyet'e başkan yardımcısı Ünal Özmural ve Genel İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Vedat Küçük de eşlik etti. Başkan Hürriyet, karla mücadele sürecinde işçilerin emeklerinin karşılığı olarak, fazla mesaileri nakit olarak ödediklerini belirtti.

Son toplu iş sözleşmesinde bütün hesapları sendikaya şeffaf açtıklarını belirten Başkan Hürriyet, "Göreve geldiğimden bu yana 'israfın önüne geçmek adına ne yapabiliriz?' diye düşündüğümüzde en büyük gider kalemleri kiralamalardı. Bu kiralamaların çoğunu bitirmek adına hamle yapmıştık. Meclis yarısına yetki verdiği için büyük iş makinelerimizin ve kamyonlarımızın yarısını aldık. Oradan yaptığımız tasarruf 1,5 yıl sonra işçimize emeğin karşılığı olarak döndü. O tasarrufu bir kişinin cebine koymak yerine binlerce işçimizin hakkını iyileştirmek, bu koşullarda en yükseğini vermek adına çabaladık" dedi. - KOCAELİ

Hürriyet, işçilerle bir araya geldi
Hürriyet, işçilerle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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