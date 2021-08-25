Hürriyet, gençlerin futbol sahası isteğini geri çevirmedi
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Hürriyet, gençlerin futbol sahası isteğini geri çevirmedi

Hürriyet, gençlerin futbol sahası isteğini geri çevirmedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İzmit Belediyesi, futbol oynamak için şehir merkezine gitmek zorunda kalan gençlerin talebi üzerine Düğmeciler Mahallesi'nde futbol sahası yapımına başladı.

İzmit Belediyesi, futbol oynamak için şehir merkezine gitmek zorunda kalan gençlerin talebi üzerine Düğmeciler Mahallesi'nde futbol sahası yapımına başladı.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kent genelinde park ve yeşil alanların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının yanı sıra vatandaşların taleplerini de yerine getiriyor. Bu kapsamda ekipler, mahalle sakinlerinin futbol sahası isteğine kayıtsız kalmayarak gençlerin ve çocukların keyifle vakit geçireceği çim zeminli futbol sahası çalışmalarına başladı. Halı saha özlemlerine son verildiğini belirten Düğmeciler Mahalle Muhtarı Nüsret Tezcan, "Muhtarlıkta ilk dönemim. Çocukluğumdan beri isteğim bu köyde bir futbol sahası olmasıydı. Köyde yaşayan gençlerimiz hep şehir merkezine gitmek zorunda kalıyordu. Biz halı saha özlemi çekiyorduk. Sağ olsun Fatma Başkanımız köyümüzü ziyaret ederek taleplerimizi dinledi. Köyümüze bir futbol sahası istediğimizi Başkanımıza iletti. Kendisi de bize hak verdi. Bizim köyümüze böyle bir tesis kazandıracağı için Başkanımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Hürriyet, gençlerin futbol sahası isteğini geri çevirmedi
Hürriyet, gençlerin futbol sahası isteğini geri çevirmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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