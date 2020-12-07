Hürriyet Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle bir araya geldi
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Hürriyet Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle bir araya geldi

07.12.2020 16:22 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:27
Hürriyet Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle bir araya geldi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediye birimlerine gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekibi ile bir araya geldi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, belediye birimlerine gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekibi ile bir araya geldi.

İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmaya devam eden Fen İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret ederek personelle görüştü. Fen İşleri Müdürlüğünü ziyaret eden Başkan Hürriyet, çalışmaları yerinde inceledi. İncelemenin ardından çalışanlarla sohbet eden Başkan Hürriyet'e Başkan Yardımcısı Ünal Özmural eşlik etti.

Toplantıda çalışmaların planlı gerçekleştirilmesi adına fikir alışverişi yapılırken, kaynakların doğru kullanılması noktasında da titizlikle çalışılacağı belirtildi. Kentin dört bir tarafında bakım ve onarım çalışmalarına hız kesmeden devam eden ekipler, hafta sonu ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmaların düzenli olarak devam edeceğini belirtti. - KOCAELİ

Hürriyet Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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