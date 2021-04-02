Hürriyet Emlak'tan 15'inci yıla özel kampanya
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Hürriyet Emlak'tan 15'inci yıla özel kampanya

Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
Hürriyet Emlak'tan 15'inci yıla özel kampanya

Hürriyet Emlak, 15. yılına özel kampanya başlattı.

Hürriyet Emlak, 15. yılına özel kampanya başlattı. Bu kapsamda, Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi bulunan gayrimenkul danışmanları nisan ayı boyunca ilan ekledikçe çekiliş hakkı kazanacak.

Hürriyet Emlak'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, 15. yılını özel hediye çekilişlerinin olduğu bir kampanya ile kutluyor. Nisan ayı boyunca hurriyetemlak.com üzerinden ilan girişi yapan, Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi'ne sahip gayrimenkul danışmanları çekilişe katılabilecek.

Çekiliş kampanyasında 1 adet Suzuki Swift otomobil, 3 adet Silence Elektrikli Motosiklet, 10 adet Apple iPhone 12 mini cep telefonu, 25 adet Apple Airpods kulaklık, 50 adet 500 liralık hepsiburada.com alışveriş çeki dağıtılacak.

Çekiliş 6 Mayıs'ta yapılacak ve kazananlar 11 Mayıs'ta açıklanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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