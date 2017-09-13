Hürriyet Emlak, Emlak Projelerini Tek Çatı Altında Topladı

"Hangi projeden ev almalıyım?" derdine son

Ev sahibi olmak isteyenlerin ve yatırımcıların ilgi duyduğu yüzlerce proje, Hürriyet Emlak'ın 'emlak projeleri' sayfasında sunuluyor. Hürriyet Emlak, lansmanını yaptığı sayfa üzerinden sıfır konut projelerini ve ticari projeleri kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Hürriyet Emlak, kullanıcıları ikinci el olduğu kadar sıfır emlak projeleri ile de buluşturuyor. Türkiye'nin her bölgesinden en gözde projelerle ilgili detaylı bilgiler, emlak projeleri sayfasında yer alıyor. Dileyen herkes aradığı projeler hakkında merak ettiklerini bu sayfada bulabiliyor.

Projenin adı, firmanın adı, ili, ilçesi ve türüne göre arama yapılabilen emlak projeleri sayfası üzerinden villa projeleri, apartman projeleri, ofis projeleri, lüks konut projeleri, yeni konut projeleri, kentsel dönüşüm projeleri ve toplu konut projeleri görüntülenebiliyor. Ayrıca, sayfada bulunan harita üzerinden ve vitrinden de emlak projelerine kolayca erişilebiliyor.

Seçilen konut projeleri ve ticari projeler üzerinden listelenen ilanlarda proje görselleri, tanıtım yazıları, proje özellikleri, teslim tarihleri gibi bilgiler yer alıyor. Proje sahipleri, bu sayfa üzerinden projelerini kolayca kaydedebiliyor. Projeler için tercihe bağlı olarak video da eklenebiliyor.

Hürriyet Emlak Genel Müdürü Hakan Çelik'in de katıldığı toplantıda söz alan Hürriyet Emlak Ticari Koordinatörü Çağrı Bozay, emlak projeleri sayfası hakkında şunları söylüyor: "Özellikle son yıllarda sıfır emlak projelerine yoğun ilgi duyuluyor. Konut sektörünün sezonu olarak bilinen Eylül ayında, çok fazla yeni konut projesi görücüye çıkıyor. Sektördeki bu hareketliliğe karşı, emlak projeleri lansmanımızı yaptık ve 'hayatınızın projesi sizi bekliyor!' dedik. Emlak projelerinin yer aldığı yeni sayfamızda, konut projelerine ve ticari projelere daha kolay ulaşabilme imkânı yarattık. Artık bir proje aramak sıkıcı ve ciddi mesai gerektiren bir süreç olmaktan çıkıyor. Proje arayışını kolay ve hızlı bir sürece dönüştürdük. Ev almak isteyenlerin ve yatırımcıların işlerini kolaylaştırırken, aynı zamanda inşaat firmalarına da kolaylık sağlamış olduk. Değişen dünyanın dinamiklerine ayak uydurabilmek adına, gerekli bütün çalışmaları sürdürüyoruz. Projeler sayfasının en büyük farkı, projeleri doğru hedef kitleyle buluşturan teknoloji ve dijital enstrümanlar kullanmamız. Böylelikle proje sahipleri ile proje arayanlar, nokta atışıyla birbirlerini bulabiliyorlar."

Kullanıcıların ve emlak ofislerinin hayatlarını kolaylaştıran Hürriyet Emlak, emlak sektörünün nabzını tutuyor. 11 yıllık deneyime sahip olan Hürriyet Emlak, 2 bin yakın proje ile en çok projeye sahip emlak sitesi olarak biliniyor. Site üzerinde 1 milyon civarında ilan bulunuyor.

