Hürriyet, Çocuk Dostu Şehirler Zirvesi için Almanya'da

14.10.2019 17:03

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Çocuk Dostu Şehirler Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'nın Köln şehrine gitti.



İzmit Belediyesi ve UNICEF işbirliğinde çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda ortaklaşa gerçekleşen Benim Evim Çocuk ve Gençlik Merkezi Projesi'nin örnek proje seçilmesinin ardın Çocuk Dostu Şehirler Zirvesi'ne davet edilen Başkan Hürriyet, Almanya'ya gitti. 14-18 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve masraflarının tamamı UNICEF tarafından karşılanacak olan zirvede Hürriyet, İzmit'teki çocuklar için araştırmalarda bulunacak.



Çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda UNİCEF tarafından örnek gösterilen bu projeyi önemsediklerini ve geliştirmek adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Çocuklarımız için hayata geçirilebilecek her türlü projenin ve hizmetin yanındayız. UNİCEF ile yürütülen bu proje, sokağa mahküm edilmiş veya edilmek istenen çocuklarımızı yaşadıkları bu süreçten kurtarmak için çok önemli. Zirve boyunca şehrimizdeki çocuklarımız için neler yapabiliriz, onları karşılaştıkları bu olumsuzluklardan nasıl kurtarabiliriz diye konuşacağız. Onları sadece sokaktan kurtarmakla kalmayıp, bir daha aynı sürecin tekrarlanmaması için gerekenleri konuşacağız" dedi.



Öte yandan Başkan Hürriyet'in zirvede kaldığı süre boyunca yerine Başkan Vekili Hakan Tanta vekalet edecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA