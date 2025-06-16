İran'da Devrim Muhafızlarının Eski Komutanı Muhsin Rızai, "henüz bütün imkânlarımızı kullanmadık" diyerek Tahran'ın gizli silahları ve teknolojileri olduğu mesajını vermişti. Peki, Hürremşehr füzesi nedir? Hürremşehr füzesi menzili ve özellikleri nedir?

HÜRREMŞEHR FÜZESİ NEDİR?

İran'ın Hürremşehr kentinden adını alan HürremşehrOcak 2017'de İran tarafından test edilen orta menzilli bir balistik füzedir. 1.000 ila 2.000 km menzile sahip olan füze, 1.800 kg'lık bir harp başlığı taşıyabilir ve 13 m uzunluğundadır.

Jane's Defence Weekly ve Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi, bunun Kuzey Kore'nin Hwasong -10'unun İran versiyonu olduğunu belirtti . Kuzey Kore, bu füzenin bir versiyonunu BM-25 adı altında İran'a sattı.25 sayısı füzenin 2.500 km menzilini temsil ediyor.İran, füzenin ilk versiyona göre boyutunu küçülttüğünü, itici kütlesini ve menzilini azalttığını söyledi.Böyle bir menzil , Batı İran'dan ateşlendiğinde İsrail , Mısır ve Suudi Arabistan'daki hedefleri ve NATO üyeleri Romanya , Bulgaristan ve Yunanistan'ı kapsıyor.

IRGC Havacılık ve Uzay Bölümü Komutanı Tuğgeneral Amir Ali Hajizadeh , İran varyantının "daha küçük ve daha taktiksel hale geldiğini" ve bunun füzenin azalan menzilini açıklayabileceğini belirtti. İkinci bir teori, İranlı yetkililerin Avrupa'da füze programları hakkında endişe yaratmak istemediklerini ve menzili bilerek küçümsediklerini ileri sürüyor.IISS'den Michael Elleman, İran'ın bugün muhtemelen Hhorramshahr balistik füzesiyle 1.000-2.000 kilometrelik orijinal menzilin ötesine geçme kapasitesine sahip olduğunu , ancak test sırasında üzerine daha ağır bir harp başlığı koyarak menzilini sınırlamayı tercih ettiğini söyledi.