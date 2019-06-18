Hürmüz Boğazı'ndaki tanker saldırıları için İran'ı suçlayan Trump: Şimdilik önemsiz boyutta

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmasının önüne geçmek için askeri önlemler alabileceğini söyledi ancak aynı adımı uluslararası petrol tedariğini korumak için atma olasılığına ilişkin benzer netlikte yanıt vermedi.

"Nükleer silah konusu ise kesinlikle İran ile savaşa girerim" diyen Trump tanker ile yapılan petrol ve gaz tedariği içinse "O konudaki tavrımı şimdilik soru işareti olarak tutmayı tercih ediyorum" şeklinde konuştu ve saldırıların şimdilik önemsiz boyutta olduğunu belirtti. Euronews.com'da Görüntüle