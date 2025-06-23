İran'ın petrol ihracatının büyük bölümünü satın alan Çin, olası bir Hürmüz Boğazı krizi nedeniyle ciddi bir riskle karşı karşıya. Dünya ekonomisinde ikinci sırada yer alan Çin, İran'dan ihraç edilen petrolün yaklaşık %90'ını temin ediyor. Hürmüz Boğazı'nın kapatılma riskine karşı açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı, "Bölgenin güvenliği, uluslararası toplumun ortak çıkarınadır" açıklaması yaptı. Peki, Hürmüz Boğazı kapanırsa ne olur?

HÜRMÜZ BOĞAZI KAPANIRSA NE OLUR?

İran'daki yetkililerin konuya ilişkin açıklamaları yakından takip edilirken, İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Üyesi İsmail Kevseri, Meclisin, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması gerektiği sonucuna vardığını ancak nihai kararın Milli Güvenlik Yüksek Konseyi uhdesinde olduğunu belirtti.

İthal ettiği petrolün yüzde 45'inin Hürmüz Boğazı'ndan karşılayan Çin'den ilk açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası mal ve enerji ticareti için önemli bir güzergah. Bölgenin güvenliği, uluslararası toplumun ortak çıkarınadır" dedi.

Hürmüz Boğazı'nın bu kadar önemli olmasının temel sebebi, dünya petrol taşımacılığının yaklaşık yüzde 30'unun bu boğazdan geçmesidir. Özellikle Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve İran gibi büyük petrol üreticileri, ham petrolü dünya pazarlarına ulaştırmak için bu boğazı kullanır.

Ayrıca sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) taşımacılığı açısından da büyük rol oynamaktadır. Hürmüz Boğazı, enerji arz güvenliği açısından alternatifi olmayan bir geçiş noktasıdır. Bu sebeple bölgedeki herhangi bir kriz, sadece bölge ülkelerini değil, tüm dünyayı etkileyebilecek potansiyele sahiptir.

Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek bir kapanma veya çatışma durumu, sadece enerji fiyatlarını değil, küresel ticaret dengelerini de etkiler. Bu nedenle boğaz, hem askeri hem ekonomik açıdan uluslararası güçlerin yakın takibindedir. ABD başta olmak üzere birçok ülke, bu bölgede deniz güvenliği operasyonları yürütmektedir.

HÜRMÜZ BOĞAZI NEREDE?

Hürmüz Boğazı, Orta Doğu'da, Basra Körfezi ile Umman Körfezi arasında yer alır. Bir tarafında İran, diğer tarafında ise Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri bulunur. Boğaz, sadece bölgesel olarak değil, küresel enerji taşımacılığı açısından da kritik bir geçiş noktasıdır.