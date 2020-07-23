Hürmetçi Sazlığı'nın "özgür atları" kimlik sahibi oluyor
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Hürmetçi Sazlığı'nın "özgür atları" kimlik sahibi oluyor

Kayseri'de fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası Hürmetçi Sazlığı'ndaki atlar, tek tırnaklı hayvanların kimliklendirilmesi kapsamında kimlik sahibi oluyor.

Hürmetçi Sazlığı'nın
23.07.2020 11:27 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:04

Kayseri'de fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası Hürmetçi Sazlığı'ndaki atlar, tek tırnaklı hayvanların kimliklendirilmesi kapsamında kimlik sahibi oluyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2018 yılında tek tırnaklı hayvanlara yönelik çıkarılan yönetmelik kapsamında, Kayseri'de bu yıl at, eşek ve katır gibi tek tırnaklı hayvanlar, boyunlarına yerleştirilen mikroçiple izlenip kayıt altına alınmaya başlandı.

Hayata geçirilen uygulamayla tek tırnaklıların kayıt altına alınarak hareketlerinin izlenmesi, hastalıklarının etkin kontrolünün sağlanması ve takip edilmesi amaçlanıyor.

Yük ve binek hayvanları ile safkan atları da kapsayan uygulamada çıkarılan kimliklerde hayvanın özel yaşam numarası, mikroçip kodu, cinsiyeti, türü, doğum tarihi ve yeri gibi bilgiler ile hayvanın eşkali, işaret ve nişaneleri yer alıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, kimliklendirme çalışmalarına bu yıl başlandığını söyledi.

Kayseri'de tek tırnaklıların mikroçiple kimliklendirmesinde oldukça aşama kaydedildiğini aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Vatandaşların yük ve binek amaçlı kullandıkları tek tırnaklılar at, eşek ve melezlerin kimliklendirme çalışmasını yapıyoruz. Tek tırnaklıların kime ait olduğunu, hayvanın ırkı ve özelliklerini anlatan bir kimlik hazırlanıyor. Safkanlar için ayrı bir özel kimlik var. Veteriner hekim arkadaşlar randevu sistemiyle çalışıyor. Bu çalışmada eğitimli arkadaşlarımız mikroçipi hayvanın boynuna yerleştiriyor ve hayvanlar kodlarla sisteme kaydediliyor. Böylece bu hayvanlar bir işletmeden başka işletmeye giderken tıpkı insanlardaki adres değişikliği gibi kayıt altına alınmış oluyor. Böylece izlenebilirliğini sağlıyoruz."

Tek tırnaklılar mikroçip sayesinde korunacak

Şahin, fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri olan Hürmetçi Sazlığı'nın müdavimi olan yılkı diye adlandırılan atların da yönetmelik kapsamında kimliklendirildiğini belirtti.

Kayseri'de Organize Sanayi Bölgesi'nin arkasında, sulak alanda yayılan atların turizm potansiyeli yönünden önemine dikkati çeken Şahin, şöyle devam etti:

"Yılkı denilince tamamen özgür ve doğal ortamlarda yaşayan atlar akla geliyor. Buradaki atlar insanlarla haşır neşir olmuş. Bazıları rahvan at, koşulara katılmış. Kimliklendirme çalışmasıyla hem buradaki turizm faaliyeti daha doğru sağlanmış olacak hem de atlar takip altında olacak. Bu hayvanlar başlarına gelebilecek kötü bir olayda kayıt altında olacak. Hem Kayseri'nin turizmine katkı sunmuş olacağız hem de tek tırnaklılar artık kimlikli olacak. Buradaki bir at başka bir bölgede yarışa gittiğinde yol kontrolünde kimliği yoksa taşınmasına izin verilmeyecek. Yasal yaptırımlar söz konusu olacak."

Kaynak: AA

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