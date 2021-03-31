Hurmalar tezgahları süsledi
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Hurmalar tezgahları süsledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Hurmalar tezgahları süsledi

Ramazan ayı yaklaştı, hurmalar tezgahlardaki yerini almaya başladı.

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Ramazan ayı yaklaştı, hurmalar tezgahlardaki yerini almaya başladı. Eminönü'nde, fiyatlar ortalama 10 ile 88 lira arasında değişiyor.

Ramazan ayının vazgeçilmez yiyeceği olan hurma, Eminönü'nde tezgahları süslemeye başladı. Her keseye uygun hurma satışı yapılırken, kalitesine ve cinsine göre fiyatları değişiyor. Medine hurması 48 lira, Kudüs hurması ise 70 liradan satılırken ortalama 10 ile 88 lira arasında hurma fiyatları alıcı buluyor.

"Hurma fiyatları 10 lira ile 88 lira arası değişiyor"

Geçen hafta yoğunluğun olduğunu belirten Eminönü esnafı Hasan Öner, "İnşallah bu haftada işlerimiz iyi olur. Hurma Ramazan ayının ve sofralarımızın lezzetli meyvesi ayrı zamanda faydalı bir ürün. Vatandaşların tüm ihtiyaçları için ürünlerimizi hazırladık. Yaklaşık 10 gündür işlerimiz güzel. Tekrardan kısıtlamanın gelmesi inşallah etkilemez bizi. Hurmayı her zaman satıyoruz. Ramazan ayında ayrı bir talep oluyor. Hurma fiyatları 10 lira ile 88 lira arası değişiyor. Her bütçeye göre hurmamız var. Eminönü esnafı hurma ve komposto ürünleriyle ramazan ayına hazır" diyerek sözlerini tamamladı.

"Ramazan ayı öncesi beklentimiz yüksek"

Salgın nedeniyle beklentilerinin her zamanınkinin altında olduğunu belirten Eminönü esnafı İlyas Çelik, "Kısıtlamalar var ama bizler Ramazan ayına hazırız. Soflarımızı süsleyen hurmalarımızı tezgahlarımıza indirdik. Hurmalara talep önümüzde ki hafta başlar. Beklentimiz yüksek. Hurmalarımız arasında Medine hurması var 48 lira, Kudüs hurması ise 70 liradan satıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Hurmalar tezgahları süsledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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