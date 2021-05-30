Hurma'ya pazar yeri müjdesi
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Hurma'ya pazar yeri müjdesi

Hurma'ya pazar yeri müjdesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Hurma Mahallesi'ne yapmayı planladıkları kapalı pazar yerinin, hukuki süreci tamamlanıncaya kadar 278'inci sokakta bulunan otopark alanının, geçici süreliğine pazar yeri olarak hizmet vermeye başlayacağı müjdesini verdi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Hurma Mahallesi'ne yapmayı planladıkları kapalı pazar yerinin, hukuki süreci tamamlanıncaya kadar 278'inci sokakta bulunan otopark alanının, geçici süreliğine pazar yeri olarak hizmet vermeye başlayacağı müjdesini verdi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Hurma Mahallesi'nde yapılması planlanan kapalı pazar yerinin hukuki süreci tamamlanıncaya kadar bölgenin pazar ihtiyacını çözmek için bir çalışma başlattı. Semih Esen, Hurma Mahallesi 278 sokak üzerindeki otopark alanının geçici olarak pazar yeri olarak kullanılması konusunda yeni bir alternatif ürettiklerini açıkladı. Hurma Mahalle Muhtarı Faruk Kıldıran ve vatandaşlarla alanı gezen Esen, geçici pazar yerinin planını inceledi.

Alternatif çözüm

Başkan Semih Esen, Hurma Mahallesi'nin pazar yeri ihtiyacının yıllardır dile getirildiğini vurguladı. Esen, "Mahalle muhtarımız ile alanı yerinde inceledik. Mevcut planlarda pazar yeri olarak gözüken taşınmazın dava süreci devam ediyor. Biz de halkımızın ihtiyacını çözmek için alternatif bir çalışma yaptık. Çok kısa zaman içerisinde Hurma Mahallesi'nin pazar yeri ihtiyacını geçici de olsa çözüyoruz. Mevcut pazar yeri alanının dava süreci tamamlanınca Hurma Mahallesi Kapalı Pazar yeri yapılacak. Kısa zaman içinde vatandaşlarımız pazarları ile buluşacaklar" dedi. - ANTALYA

Hurma'ya pazar yeri müjdesi
Hurma'ya pazar yeri müjdesi
Hurma'ya pazar yeri müjdesi
Hurma'ya pazar yeri müjdesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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