Hurma ve zemzeme zam da talep de yok
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Hurma ve zemzeme zam da talep de yok

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hurma ve zemzeme zam da talep de yok

Kayseri'de Ramazan öncesinde hurma ve zemzemler tezgahları süslerken, zam gelmeyen ürünlere vatandaşlardan fazla talep olmadığı ifade edildi.

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Kayseri'de Ramazan öncesinde hurma ve zemzemler tezgahları süslerken, zam gelmeyen ürünlere vatandaşlardan fazla talep olmadığı ifade edildi.

Kayseri'de, Ramazan ayına sayılı günler kala hurma ve zemzemler tezgahlardaki yerini aldı. Geçen seneye göre zam yapılmayan ürünlere, vatandaşların talep göstermediği belirtildi. Kayseri'de hac ve umre malzemeleri satışı yapan Ahmet Diyarbekirli, "Tezgahımızda 5 çeşit hurmamız bulunmaktadır. Hurma fiyatları bu yıl 20 TL'den başlıyor, 100 TL'ye kadar hurmamız var. Geçen seneye oranla fiyatlarda bir değişiklik yok. Zemzemleri de litreler halinde satıyoruz. 250 cc olanlar 3 TL, 1 litrelikleri 7.5 TL'ye, 5 litrelikleri de 25 TL'den satıyoruz" ifadelerini kullandı.

Diyarbekirli, "Geçen seneye göre fiyat olarak aynı ama satış olarak yüzde 80 oranında durgunluk var. Bunun en büyük etkenlerinden biri korona virüstür. Gelen giden olmuyor. Esnafın da hali ortadadır. Özellikle hac ve umre kapalı olmasından dolayı çok durgun geçiyor. Normalde toplu iftarlarda insanlar gelip hurmasını ve zemzemlerini alıyordu. Bu sene onlar da olmayacak. Nasıl olacağını ben de bilmiyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Hurma ve zemzeme zam da talep de yok
Hurma ve zemzeme zam da talep de yok
Hurma ve zemzeme zam da talep de yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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