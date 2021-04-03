Hurma pekmezinin tescili için çalışmalara başlandı

Bilecik'te yaygın olarak yetişen hurmalardan yapılan pekmez kayıt altına alınırken, tescili için de çalışmalara başlandı.

Bilecik'te yaygın olarak yetişen hurmalardan yapılan pekmez kayıt altına alınırken, tescili için de çalışmalara başlandı.

Bilecik'te özellikle merkeze bağlı Küplü, Başköy ve Bekdemir köylerinde yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan 'Trabzon Hurması' olarak ta adlandırılan meyveden yapılan pekmez kayıt altına alınırken, tescil için çalışmalarına başlandı. Köy Muhtarı Hüseyin Demirbaş, uzun yıllardır devam eden çalışmalarının sonuç verdiğini anlatarak, "Küplü Köyünde yapılan hurma pekmezini kayıt altına alınmış bulunuyor. İnşallah tescili Küplü Kadın Derneği veya başka bir kurumumuz tarafından alınır. Uzun yıllardır küçük çapta da olsa üretimi yapılan ürünümüz hak ettiği değeri kazanmasını temenni ederim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı