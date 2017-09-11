Hurma Caddesi Yeşil Bantla Kaplanıyor

Konyaaltı Belediyesi, Hurma Caddesi'ndeki 770 metrelik yolda yeşil bant çalışması başlattı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Hurma ile Sarısu mahallelerini birbirine bağlayan yolu yeşil bantla kaplayacak.



Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Hurma Caddesi'nde çok geniş bir alan üzerinde yeşil bant çalışması başlattıklarını belirtti.



Bu çalışma ile rekorlarını da egale ettiklerini aktaran Böcek, "Bölgede ilk olarak toprak serimi yaptık ve hemen ardından sulama sistemi çalışmalarına başladık. Daha sonra bölge sakinlerinin spor yapabileceği koşu yolu da yapılacak. Bununla birlikte kaldırımlara Benjamin türü 80 ağaç dikilecek ve çalışmalar kısa zamanda tamamlanacak." ifadelerini kullandı.