Hürkuş'un düşüş nedeni araştırılıyor
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Hürkuş'un düşüş nedeni araştırılıyor

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, test uçuşu sırada düşen Hürkuş uçağının enkazı kaldırıldı.

Hürkuş'un düşüş nedeni araştırılıyor
23.06.2020 11:31 | Son Güncelleme: 23.06.2020 11:47

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, test uçuşu sırada düşen Hürkuş uçağının enkazı kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme ise sürüyor.

Kaza, dün 12.30 sıralarında Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana geldi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından geliştirilip üretilen yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş, test uçuşu esnasında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Uçakta bulunan 2 pilot paraşütle atlayarak, kazadan kurtuldu. Yaralanan iki pilot, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavileri devam eden pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

KAZA NEDENİ ARAŞTIRILIYORÖte yandan, kazanın ardından enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatan TUSAŞ yetkilileri, uçağın düşüş nedenini araştırıyor. Gece ve gündüz görev yapabilme kabiliyetine sahip Hürkuş'un düşüş nedeni, yapılacak araştırma sonucunda belirlenecek. Yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş Geliştirme Programı, Mart 2006'da Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. arasında imzalanan anlaşma ile yürürlüğe girdi. Hürkuş eğitim uçağı ile intibak, görerek, aletli uçuş, seyrüsefer, gece ve kol uçuşu eğitimleri yapılabiliyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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