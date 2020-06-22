Hürkuş Uçağının Düşme Anı Kameraya Yansıdı: TUSAŞ'tan Açıklama Geldi
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Hürkuş Uçağının Düşme Anı Kameraya Yansıdı: TUSAŞ'tan Açıklama Geldi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde eğitim uçağı Hürkuş düştü. Hürkuş uçağının düşme anı kameraya yansıdı.

Hürkuş Uçağının Düşme Anı Kameraya Yansıdı: TUSAŞ'tan Açıklama Geldi
22.06.2020 18:55 | Son Güncelleme: 22.06.2020 19:49

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde eğitim uçağı Hürkuş düştü. Hürkuş uçağının düşme anı kameraya yansıdı. Test uçuşu yapan 2 pilotun paraşütle atlayarak kurtulduğu bilgisi açıklandı. İşte Hürkuş uçağının düşme anı ve TUSAŞ'tan yapılan açıklama.

Ankara'da Hürkuş Uçağı Düştü: Pilotların Sağlık Durumu İyi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Bugün saat 12.30 sıralarında test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirmiştir. Uçakta bulunan 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kaza nedeni yapılacak araştırma sonucunda belli olacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederiz."

DUYURU (2) Uçakta bulunan 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, kontrol amaçlı hastaneye sevk edilmiştir.

Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kaza nedeni yapılacak araştırma sonucunda belli olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederiz.

— Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (@TUSAS_TR) June 22, 2020

Hürkuş uçağının düşme anı amatör kamera tarafından kaydedildi. İşte Sputnik tarafından paylaşılan video:

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Hürkuş eğitim uçağı kazası hakkında " Havacılıkta kazalar hep olur. Bugüne kadar kaza geçirmemiş tek bir hava aracı markası, modeli yoktur. Yılmadan çalışmaya, denemeye devam" açıklamasını yaptı.

Havacılıkta kazalar hep olur...

Bugüne kadar kaza geçirmemiş tek bir hava aracı markası, modeli yoktur.

Yılmadan çalışmaya, denemeye devam...

Ülkemizin havacılığını geliştirmek için çalışan pilot ve teknik personelimizin ayağına taş değmesin.

Semalarımızda Hür ve Özgür... ???? https://t.co/DzTVl3m5uk

— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) June 22, 2020

Kaynak: Tamindir

Manşet

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