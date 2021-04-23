Hürkuş'tan anlamlı 23 Nisan uçuşu
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Hürkuş'tan anlamlı 23 Nisan uçuşu

Hürkuş'tan anlamlı 23 Nisan uçuşu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TUSAŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuk fotoğraflarıyla kaplı olarak uçan Hürkuş'un görüntülerini paylaştı.

TUSAŞ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuk fotoğraflarıyla kaplı olarak uçan Hürkuş'un görüntülerini paylaştı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya üzerinden Hürkuş'a ait görüntüler paylaştı. "Büyük bir ailenin her bir güzel çocuğu, hayallerini gökyüzüne taşımak istiyordu. İnandılar, emek verdiler ve başardılar. Bizim çocuklar şimdi #HÜRKUŞ'la gökyüzünde!" notuyla paylaşılan görüntülerde, TUSAŞ tarafından tasarlanan ve geliştirilen Hürkuş'un gövdesinde yer alan çocuk fotoğrafları dikkat çekti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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