Hürkuş çocuklar için uçtu Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı Hürkuş özel uçuş gösterisiyle kutladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağı Hürkuş özel uçuş gösterisiyle kutladı.

TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesislerinde 23 Nisan dolayısıyla farklı bir heyecan yaşandı.

Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle bayramı arkadaşlarıyla kutlayamayan çocukları mutlu etmek isteyen TUSAŞ, çocukları Hürkuş ile buluşturdu.

Şirketin Instagram hesabından canlı yayımlanan programda, Hürkuş Test Pilotu Murat Özpala, uçuş öncesinde uçak hakkında bilgiler verdi ve uçağın üzerindeki sembollerin ne anlama geldiğini anlattı.

Uçuş öncesinde ve uçuş sırasında pilotun neler yaptığını çocuklarla paylaşan Özpala, pilot olmak için yapılması gerekenleri dile getirdi.

Daha sonra telefonuyla Hürkuş'un pilot koltuğuna oturan Özpala, çocuklar sohbetini uçuş sırasında sürdürdü.

Cumhuriyet sayesinde Hürkuş içerisinde böyle bir yayın gerçekleştirebildiklerini ifade eden Özpala, "Yarının büyüklerini, yarınlarımızın umudu çocukları, Hürkuş'umuzla beraber, yarına dair büyük umutlarla selamlıyoruz." dedi.

Özpala, çocuklarla kısa süre içinde Hürjet ve Milli Muharip Uçak içinden de buluşmak isteklerini belirtti.

Hürkuş'un TUSAŞ tesisleri üzerinde ve Ankara semalarındaki uçuşu yaklaşık 15 dakika sürdü.

Özpala, etkinlik sırasında çocuklardan gelen, "Havada korkuyor musun", "Havadayken insanlar karınca gibi mi görünüyor", "Aşağıdan el sallasam görür müsün", "Uçarken kuşları görüyor musun", "Uçakta acıkırsan ne yapıyorsun", "Bulutların içerisinden geçebiliyor musun", "Çok yüksekten uçarsan annen kızıyor mu", "Uçarken üzerine giydiklerin ağır mı" gibi soruları da yanıtladı.

Kaynak: AA