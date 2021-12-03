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Hürkuş Azerbaycan semalarında

İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli - Haberler | Güncel

- Hürkuş Azerbaycan semalarında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı pilotlar, "Hürkuş" eğitim uçağı ile gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

- Hürkuş Azerbaycan semalarında

BAKÜ - Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Azerbaycan Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı pilotlar, "Hürkuş" eğitim uçağı ile gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Hürkuş, Azerbaycan semalarında uçtu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Hava Kuvvetleri tarafından düzenlenen "Üst Düzey Gözlemci Günü" kapsamında Bakü'ye getirilen ve TUSAŞ tarafından üretilen 2 "Hürkuş" eğitim uçağıyla gösteri uçuşu yapıldığını belirtildi.

Azerbaycan Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı pilotların "Hürkuş" eğitim uçağıyla gerçekleştirdikleri gösteri uçuşunu, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ramiz Tahirov, Türkiye Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Bakü Büyükelçiliği Silahlı Kuvvetler Ateşesi Tuğgeneral Zekeriya Yalçın ve diğer yetkililer izledi. Ziyaretçilere, "Hürkuş" eğitim uçağının taktik, teknik özellikleri ve çalışma prensibi hakkında bilgi verildi.

Korgeneral Tahirov, pilotların becerilerini överek gelecekteki hizmetlerinde başarılar diledi.

Hürkuş Azerbaycan semalarında

Hürkuş Azerbaycan semalarında

Hürkuş Azerbaycan semalarında

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İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli - Son Dakika Haberleri

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