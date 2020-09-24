Hürjet Simülatörü İlk Kez Teknofest'te
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hürjet Simülatörü İlk Kez Teknofest'te

24.09.2020 17:17 | Son Güncelleme: 24.09.2020 17:21
Hürjet Simülatörü İlk Kez Teknofest'te

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Hürjet için geliştirilen Hürjet 270 simülatörünün benzerini ilk kez TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Gaziantep'te kuracak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Hürjet için geliştirilen Hürjet 270 simülatörünün benzerini ilk kez TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Gaziantep'te kuracak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre TUSAŞ, 24-27 Eylül'de Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek festivalde yerini alacak.

Türkiye'nin en önemli projelerinden olan Milli Muharip Uçak'ın simülatörünü geçen yıl ilk kez TEKNOFEST'te katılımcıların deneyimine sunan TUSAŞ, ilkleri gerçekleştirmeye bu yıl da devam edecek.

Şirket, Türkiye'nin jet eğitim ve hafif taarruz faaliyetlerinde etkin görev alacak olan Hürjet için geliştirilen Hürjet 270 simülatörünün benzerini ilk kez festival kapsamında Gaziantep'te kuracak. Böylece katılımcılar, Hürjet'i gerçek zamanlı olarak deneyimleyebilecek.

HELİKOPTER TEKNOLOJİSİNE IŞIK TUTACAK

TUSAŞ, bu yıl TEKNOFEST'in Helikopter Tasarım Yarışması'nda da tek sponsor olarak yerini aldı.

Üniversite öğrencileri ve mezunlarından oluşan 60'tan fazla grup, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklık koşullarında belirlenen bir görevi başarıyla icra edebilecek Yüksek Hızlı Helikopter kavramsal tasarımlarını sundu.

Finale kalan 11 grup arasında ilk 3'ün belirleneceği yarışmanın, geleceğin helikopter teknolojisine ışık tutması bekleniyor.

TUSAŞ, yarışma ve simülatör deneyiminin yanı sıra festival kapsamında tasarımından üretimine yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği hava araçlarının maket modellerini Gaziantep'te teknoloji ve havacılık tutkunlarıyla buluşturacak.

Geçen aylarda mobil uygulama marketlerinde yerini alan TUSAŞ'ın mobil uygulamasının da tanıtılacağı festivalde, şirketin insan kaynakları ofisinden uzmanların da kariyer yolculuklarında öğrencilere yardımcı olacak tavsiyeler vermesi bekleniyor.

Kaynak: Space Mag Türkiye

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Volkan Bozkır Halife Hafter Fahrettin Koca Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Meryem Uzerli İbrahim Tatlıses Candaş Tolga Işık
Spor Babel Falcao Okan Buruk Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Kız Doğum Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hürjet Simülatörü İlk Kez Teknofest'te - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 17:31:30. #1.14#
title