Hurdaya dönen otomobilden yara almadan çıktı
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Hurdaya dönen otomobilden yara almadan çıktı

Hurdaya dönen otomobilden yara almadan çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaçlara çarparak durabildi.

Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaçlara çarparak durabildi. Güvenlik kameralarına yansıyan o kazada hurdaya dönen otomobil sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Yeşilköy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; A.T. idaresindeki 43 AV 062 Volkswagen marka otomobil ise seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Taklalar atan otomobil yol kenarında bulunan ağaçların arasına daldı. Ağaçların daha fazla ilerlemesini engellediği otomobili görenler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücü A.T.'yi bulunduğu yerden çıkardı. İlk tedavisi olay yerinde yapılan sürücüsü A.T., şans eseri olayı yara almadan atlattı. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan kazada araç ise kullanılamaz hale geldi.

Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan A.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Hurdaya dönen otomobilden yara almadan çıktı
Hurdaya dönen otomobilden yara almadan çıktı
Hurdaya dönen otomobilden yara almadan çıktı
Hurdaya dönen otomobilden yara almadan çıktı
Hurdaya dönen otomobilden yara almadan çıktı
Hurdaya dönen otomobilden yara almadan çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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