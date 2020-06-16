Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar
Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar Araçta bulunan 4 hava yastığı da açılmadığı kazada 4 kişi ölümden döndü Gaziantep'te takla atan ve hurdaya çıkan araçta bulunan 4 kişi otomobilden sağ çıkmayı başardı.
Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar
Araçta bulunan 4 hava yastığı da açılmadığı kazada 4 kişi ölümden döndü
GAZİANTEP - Gaziantep'te takla atan ve hurdaya çıkan araçta bulunan 4 kişi otomobilden sağ çıkmayı başardı. Araçta bulunan 4 hava yastığının da açılmadığı kazada, 4 kişi şans eseri ölümdün kurtuldu.
Kaza, Şahinbey ilçesi Çalıca Mahallesinde meydana geldi. 27 EFT 706 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak trafik işaret levhasına çarparak taklalar attı. Ters dönen araçta bulunan 4 kişi yaralanarak Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada pert olan 2016 model otomobilde araçta bulunan 4 hava yastığının da açılmaması dikkat çekerken, polis olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: İHA