Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar Defalarca takla atan otomobilden 3 kişi sağ kurtuldu Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, defalarca takla attıktan sonra orta durabildi.

Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar

Defalarca takla atan otomobilden 3 kişi sağ kurtuldu

BURSA - Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, defalarca takla attıktan sonra orta durabildi. Hurdaya dönen araçtaki yaralı kurtulan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye, 34 EV 9540 plakalı otomobilin sürücüsü E.D. direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje daldı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce takla atan araçta bulunan biri kadın üç kişi yaralandı.

Kazada yaralanan şoför ve yolcular olay yerine gelen ambulansla Mustafakemalpaşa devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA