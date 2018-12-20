Hurdaya Dönen Otomobilden Sağ Çıktı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karakoç köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 67 ZT 339 plakalı otomobil ile Ertan Ö. (58) yönetimindeki 74 AT 779 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Ertan Ö'nün aracı hurdaya döndü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan Ertan Ö, Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, diğer otomobilin sürücüsünün kazada yaralanmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA