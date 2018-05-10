TIR'ın Altında Kalıp Hurdaya Dönen Otomobilden Sağ Çıktı

İstanbul Sultangazi'de seyreden bir otomobil, TIR'ın altına girdi. Araçtan geriye sadece garaj bölümünün kaldığı kazada sürücü inanılmaz şekilde hayatta kaldı. İtfaiye ekiplerinin yaralı olarak sıkıştığı yerden çıkardığı sürücü, hastaneye kaldırılırken arabanın arkasındaki "Allah korusun" yazısı dikkat çekti.

OTOMOBİL, ÇARPTIĞI TIR'IN ALTINDA KALDI

Sultangazi Habibler-Hadımköy yolunda meydana gelen trafik kazası görenleri şaşkına çevirdi. Hakan Demirci'nin kullandığı otomobil, aynı istikamette seyreden Mehmet Elik idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle otomobil bagaj kısmına kadar TIR dorsesinin altına girdi.

EKİPLER, ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ SAĞ ÇIKARDI

Çarpma sesi üzerine duran TIR şoförü ise taksi sürücüsünün sıkıştığını görünce itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, otomobil içinde sıkışan Hakan Demirci'yi çıkardı.

ARABANIN ARKASINDAKİ "ALLAH KORUSUN" YAZISI DİKKAT ÇEKTİ

Sıkıştığı yerden çıkarılan Demirci, sağlık ekiplerince Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Demirci, hurdaya dönen araçtan inanılmaz bir şekilde kurtulurken, arabanın arkasındaki "Allah korusun" yazısı dikkat çekti.