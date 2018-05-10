TIR'ın Altında Kalıp Hurdaya Dönen Otomobilden Sağ Çıktı
İstanbul Sultangazi'de bir otomobil, arkadan çarptığı TIR'ın altında kaldı. Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü, inanılmaz bir biçimde sağ kurtarıldı.
İstanbul Sultangazi'de seyreden bir otomobil, TIR'ın altına girdi. Araçtan geriye sadece garaj bölümünün kaldığı kazada sürücü inanılmaz şekilde hayatta kaldı. İtfaiye ekiplerinin yaralı olarak sıkıştığı yerden çıkardığı sürücü, hastaneye kaldırılırken arabanın arkasındaki "Allah korusun" yazısı dikkat çekti.
OTOMOBİL, ÇARPTIĞI TIR'IN ALTINDA KALDI
Sultangazi Habibler-Hadımköy yolunda meydana gelen trafik kazası görenleri şaşkına çevirdi. Hakan Demirci'nin kullandığı otomobil, aynı istikamette seyreden Mehmet Elik idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle otomobil bagaj kısmına kadar TIR dorsesinin altına girdi.
EKİPLER, ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ SAĞ ÇIKARDI
Çarpma sesi üzerine duran TIR şoförü ise taksi sürücüsünün sıkıştığını görünce itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, otomobil içinde sıkışan Hakan Demirci'yi çıkardı.
ARABANIN ARKASINDAKİ "ALLAH KORUSUN" YAZISI DİKKAT ÇEKTİ
Sıkıştığı yerden çıkarılan Demirci, sağlık ekiplerince Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Demirci, hurdaya dönen araçtan inanılmaz bir şekilde kurtulurken, arabanın arkasındaki "Allah korusun" yazısı dikkat çekti.
-
bu arabayı neyle yapmışlar ne kullanmışlar hayret bişe hiçbir can güvenliği yok şşuna bakCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Demekki eceli gelmemiş, geçmiş olsun kardeşimize.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
bunun aküsü neredeymiş stoplar hala yanıyor akıl işi değil vade yetmezse ölüm ne fayda vade yeterse ne gelir eldenCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
ALLAH HEPİMİZİ KAZALARRDAN KORUSUN. . . . TEDBİR BİZDEN TAKDİR ALLAHTAN.Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
-
ALLAH büyüktür.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır