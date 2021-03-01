Hurdaya dönen otomobilden çıkartılan kadın sürücü kurtarılamadı
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Hurdaya dönen otomobilden çıkartılan kadın sürücü kurtarılamadı

01.03.2021 11:30 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:40
Hurdaya dönen otomobilden çıkartılan kadın sürücü kurtarılamadı

ESKİŞEHİR'de kullandığı otomobilin kontrolünü kaybeden Tuğçe Duysak Özer (30), takla atarak duran araçtan ağır yaralı olarak çıkartıldı.

ESKİŞEHİR'de kullandığı otomobilin kontrolünü kaybeden Tuğçe Duysak Özer (30), takla atarak duran araçtan ağır yaralı olarak çıkartıldı. Kaldırıldığı hastanede genç kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Kaza, dün Eskişehir-Ankara karayolu Böğürtlen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Tuğçe Duysak Özer, kullandığı 06 BA 7085 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti. Takla atarak duran ve hurdaya dönen araçtan ağır yaralı olarak çıkarılarak Sivrihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özer'in, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenilirken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Hurdaya dönen otomobilden çıkartılan kadın sürücü kurtarılamadı
Hurdaya dönen otomobilden çıkartılan kadın sürücü kurtarılamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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