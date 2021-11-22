HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEN BURNU KANAMADAN ÇIKTI - Haberler
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HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEN BURNU KANAMADAN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Manavgat'ta takla atarak hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıkan sürücü, otomobiline bakıp fotoğrafını çektikten sonra kaza yerinden ayrıldı.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Manavgat'ta takla atarak hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıkan sürücü, otomobiline bakıp fotoğrafını çektikten sonra kaza yerinden ayrıldı.

Manavgat'tan Antalya istikametine giden soyadı öğrenilemeyen Tunahan adlı sürücü, dün saat 01.30 sıralarında D-400 Karayolu'nda 07 JA 608 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atıp hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıkan sürücü, bir süre otomobilini izleyip cep telefonu ile fotoğrafını çekti. Tedavi için gelen sağlık ekiplerinin müdahalesini istemeyen sürücü, ardından olay yerinden ayrıldı.

HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEN BURNU KANAMADAN ÇIKTI

HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEN BURNU KANAMADAN ÇIKTI

HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEN BURNU KANAMADAN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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