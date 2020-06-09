Hurdaya dönen otomobilden burnu bile kanamadan çıktı Denizli'de meydana gelen kaza da traktör römorkuna arkadan çarpan otomobil takla attı.

Denizli'de meydana gelen kaza da traktör römorkuna arkadan çarpan otomobil takla attı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Musa E. idaresindeki 20 EE 748 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halinde olan 20 EH 318 plakalı traktöre bağlı ve ışıkları yanmayan römorka çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada yaralanan olmazken otomobil hurdaya döndü. Meydana gelen kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması ise şaşırttı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA