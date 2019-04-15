Hurdaya Dönen Otomobilden Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu

Ankara'da refüjdeki bariyerlere çarparak hurdaya dönen otomobildeki anne ve baba yaralanırken, bir yaşındaki bebekleri ise burnu bile kanamadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı'ndan Mamak istikametine giden M.D'nin kullandığı 06 CND 38 plakalı otomobil, Siteler kavşağındaki alt geçidin çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerlere çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle bariyerlerdeki çelik halatları kopartarak yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobil hurdaya dönerken, araç sürücüsü M.D ile ön koltukta oturan eşi E.D yaralandı.

Bu sırada annesinin kucağında bulunan bir yaşındaki bebek ise kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza sonrası yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan ilk müdahalede anne E.D'nin ayağında, baba M.D'nin ise elinde kırıklar olduğu tespit edilirken bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazada hurdaya dönen ve parçaları çevreye savrulan otomobil çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: AA