HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDE CAN PAZARI

ZONGULDAK (DHA) - BURSA'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü Cemal Can Bozacıoğlu (37) ağır yaralandı. Sıkıştığı araçtan çıkartılan sürücü, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, Bursa'daki arkadaşını ziyaret ettikten sonra Zonguldak'a dönmekte olan, Cemal Can Bozacıoğlu'nun kullandığı 67 ARZ 032 plakalı otomobilin, Yalova- Bursa Karayolu'nun Gemlik girişinde, önünde seyir halinde olan ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 06 BS 7130 plakalı TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana geldi. Kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle çıkartıldı. Gemlik Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Bozacoğlu, durumu ağır olduğu için Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.