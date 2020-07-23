Hurdaya dönen otomobil içinde sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hurdaya dönen otomobil içinde sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı

Isparta'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu hurdaya dönen otomobil içinde bulunan 4 kişi yaralandı.

Hurdaya dönen otomobil içinde sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı
23.07.2020 01:21 | Son Güncelleme: 23.07.2020 01:40

Isparta'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu hurdaya dönen otomobil içinde bulunan 4 kişi yaralandı.

kaza bugün saat 22: 45 sıralarında İstanbul Yolu üzerindeki Ekonomi Kampüsü önünde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre sürücülerin isimleri belirlenemeyen 32 FP 881 plakalı Otomobil 32 AAG 723 plakalı mermer yüklü tıra çarptı. Kazaya karışan Doğan marka otomobilin hurdaya döndüğü kazada otomobilde bulunan4 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkardıktan sonra ilk müdahale olay yerinde yapıldı ardından ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Yaralıların 2'sinin durumun ağır olduğu öğrenildi. .

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi? Güncel
Maskeden ceza kesilen gencin arkadaşı muhabire sordu: Zeki Müren de bizi görecek mi?
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti Güncel
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti
Şampiyon Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, siyaset iddialarına tepki gösterdi: Allahlarından bulsunlar Spor
Şampiyon Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ, siyaset iddialarına tepki gösterdi: Allahlarından bulsunlar
Pınar'ı katleden cani, 'İki pet şişe benzini neden aldın?' sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti 3. Sayfa
Pınar'ı katleden cani, "İki pet şişe benzini neden aldın?" sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı Dünya
Filistinli genç, koronavirüs tedavisi gören annesini görmek için her gece pencereye tırmandı
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı Ekonomi
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı
Trabzon'da koronavirüs vakaları hızla yükseliyor! Denetimler sıklaştı
Trabzon'da koronavirüs vakaları hızla yükseliyor! Denetimler sıklaştı
A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevini bıraktı
A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevini bıraktı
Bakan Koca'dan vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı: Toplu bayramlaşma yapılmamalı, ziyaretler sınırlı tutulmalı
Bakan Koca'dan vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı: Toplu bayramlaşma yapılmamalı, ziyaretler sınırlı tutulmalı
Seyyar satıcıyı darp eden zabıta memurları hakkında soruşturma başlatıldı
Seyyar satıcıyı darp eden zabıta memurları hakkında soruşturma başlatıldı
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı
ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin
ABD'den Türkiye'ye küstah çağrı: Meis Adası yakınlarında tüm eylem planlarını iptal edin
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Lille'in istediği Burak Yılmaz'a Fiorentina ve Lecce de talip oldu
Lille'in istediği Burak Yılmaz'a Fiorentina ve Lecce de talip oldu
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı
Başını kaldırıma çarpan talihsiz vatandaş, kaldırım üzerinde can verdi
Başını kaldırıma çarpan talihsiz vatandaş, kaldırım üzerinde can verdi
Rusya, eşcinsellerin haklarını savunan Madonna'ya 1 milyon dolar ceza kesti
Rusya, eşcinsellerin haklarını savunan Madonna'ya 1 milyon dolar ceza kesti
Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti
Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti
Ermenistan'ı korku sardı: Türkiye'nin askeri müdahalede bulunmasından endişe ediyoruz
Ermenistan'ı korku sardı: Türkiye'nin askeri müdahalede bulunmasından endişe ediyoruz
Maske takmadığı için ceza kesilen kadın, gazetecinin üzerine yürüdü
Maske takmadığı için ceza kesilen kadın, gazetecinin üzerine yürüdü
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Tuma Çelik Engin Altay Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Tuvana Türkay Öztürk Serengil Mehmet Ali Erbil Seyfi Dursunoğlu
Spor Okan Buruk Caner Erkin Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Tahir Karapınar
Daha Fazla Muğla Erkek Manisa Beşiktaş
Şu an buradasınız: Hurdaya dönen otomobil içinde sıkışan sürücü güçlükle kurtarıldı - Isparta
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 02:02:53. #1.14#
title