Hurdaya dönen minibüsten burnu bile kanamadan çıktı
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Hurdaya dönen minibüsten burnu bile kanamadan çıktı

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

04.12.2019 15:41 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:13
Hurdaya dönen minibüsten burnu bile kanamadan çıktı

'ın ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.


Edinilen bilgiye göre; Tokat'ın Sulusaray ilçesinden ilçesi istikametine seyir halinde olan M.D (60) idaresindeki 66 HB 228 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen minibüsün kırılan ön camından kendi imkanları ile çıkmayı başaran sürücü kazayı ufak tefek sıyrıklarla atlattı. Maddi hasarla atlatılan kaza sonrasında sürücü devrilen aracını çekici yardımı ile kaldırdı. Bakliyat satışı yaparak geçimini sağladığı öğrenilen şahıs sağa sola savrulan ürünlerden kurtarabildiklerini topladı. - TOKAT

Kaynak: İHA
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