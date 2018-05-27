Hurdaya Dönen İş Makinesinden Sağ Kurtuldu

Giresun'un Kara ovacık yaylasında bir iş makinesi sürücüsünün dikkatsizliği sonucu takla atarak devrildi. Devrilerek hurdaya dönen araçtan ise sürücüsü hafif yaralı olarak kurtuldu.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDİP TAKLA ATTI

Edinilen bilgilere göre; Espiye ilçesi Kara ovacık yaylasında telefon vericisi yeri açmak için yalaya giden Taflancik köyü Muhtarı Mevlüt Kangal'a ait iş makinası sürücüsü Şaban Bıyık'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İş makinesi sürücüsü Bıyık hafif şekilde yaralandı. Olayı gören vatandaşlar ise, sürücünün kullanılmaz hale gelen iş makinasından sağ kurtulmasına sevindiler.