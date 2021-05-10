Hurdaya dönen bu araçtan sağ çıktı
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Hurdaya dönen bu araçtan sağ çıktı

Hurdaya dönen bu araçtan sağ çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ Malkara'da süt tankeriyle çarpışan otomobil hurdaya döndü.

Tekirdağ Malkara'da süt tankeriyle çarpışan otomobil hurdaya döndü. Kazadan yaralı kurtulan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Karamurat yolu üzeri Kermeyan sırtı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karamurat istikametine seyreden Yaşar E. (62) yönetimindeki otomobil, viraja girerken karşı yönden gelen Ertuğrul Y. idaresindeki 59 LP 273 plakalı süt tankeriyle çarpıştı.

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. Ayağında kırıklar oluşan sürücü Yaşar E. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Hurdaya dönen bu araçtan sağ çıktı
Hurdaya dönen bu araçtan sağ çıktı
Hurdaya dönen bu araçtan sağ çıktı
Hurdaya dönen bu araçtan sağ çıktı
Hurdaya dönen bu araçtan sağ çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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