Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldular
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Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldular

Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Artvin'in Hopa İlçesinde Sundura Mahallesi Yanık köprü mevkide gece kaza meydana geldi.

Artvin'in Hopa İlçesinde Sundura Mahallesi Yanık köprü mevkide gece kaza meydana geldi. İçinde dört kişinin bulunduğu otomobil, park halindeki araca çarptı hurdaya dönen araçta 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza gece meydana geldi. Seyir halindeki bulunan İsmet Yamak yönetiminde 08 AAT 633 otomobil Yanık köprü mevkiine geldiğinde park halinde bulunan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç içinde bulunan sürücü İsmet Yamak, Yıldız Yamak, Ece Demircioğlu ve Suda Simge Sevinç yaralandı. Olay yerine gelen polis ve Hopa Belediyesi itfaiye ekipleri araç içinde bulunan yaralıları çıkartarak, 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Ece Demircioğlu ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edildi. Diğer üç yaralı ise Hopa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ARTVİN

Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldular
Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldular
Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldular
Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldular
Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldular
Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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