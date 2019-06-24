Hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtuldu

Amasya'da bir sürücü, geçirdiği kaza sonucu hurdaya dönen otomobilden yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Samsun'da İstanbul'a giden Ali Ihlamur yönetimindeki 05 ER 369 plakalı otomobil, Keltepe mevkisinde elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin bazı parçaları yola saçıldı.

Araçta sıkışan otomobil sürücüsü, polis ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, kontrol amacıyla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA