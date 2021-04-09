Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu
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Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada, hurdaya dönen otomobil sürücüsü sağ çıktı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen kazada, hurdaya dönen otomobil sürücüsü sağ çıktı.

Kaza, sabah saatlerinde Siverek-Şanlıurfa yeni sanayi sitesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Siverek istikametinden Şanlıurfa istikametine doğru seyir halindeki Neşet B. idaresindeki 63 LKE 60 plakalı Tofaş markalı otomobil ile 63 S 6041 plakalı Ford markalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Neşet B. araçta sıkıştı. Yaralı olay yerine çağrılan itfaiye ve 112 Acil ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak, ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri meydana gelen kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ŞANLIURFA

Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu
Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu
Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu
Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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