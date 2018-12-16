Hurdaya Dönen Araçtan Burunları Kanamadan Çıktılar

MALTEPE Sahilyolu'nda takla atarak hurdaya dönen araçtan iki kişi yara almadan kurtuldu. Kaza Maltepe Sahilyolu Pendik istikameti Maltepe Miting Alanı mevkiinde saat 01.10 sularında meydana geldi. Seyir halindeki 34 PH 5058 plakalı araca plakası tespit edilemeyen başka bir araç arkadan çarparak kontrolü kaybetmesine ve taklalar atmasına sebep oldu. Çarpan araç sürücüsü olay yerinden kaçarken, takla atarak hurdaya dönen araçtaki iki kişi şans eseri yara almadan kurtuldu.

Takla atarak kaldırıma çarpan aracın motor parçalarının etrafa saçıldığı görüldü. Kullanılamaz hale gelen araç olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırılırken, polis kazaya sebep olduğu iddia edilen araç ile ilgili çalışma başlattı.

- Bezgin