23.09.2019 15:24

Batman'ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla atarak yoldan çıktı. sürücü hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu.



Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Güzelöz köyü mevkiinde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, Batman'dan Mardin'in Dargeçit ilçesine gitmekte olan Abdullah Açar yönetimindeki 34 ZA 8201 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yoldan çıktı. Aracın hurdaya döndüğü kazada sürücü şans eseri burnu bile kanamadan kurtuldu.



Sürücü, hurdaya dönen araçtan bölgede görevli güvenlik korucuları tarafından çıkarılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA