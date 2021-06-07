Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
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Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Haberler | 3. Sayfa

Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı Bolu'da, D-100 Karayolu'nda 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

BOLU - Bolu'da, D-100 Karayolu'nda 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında D100 Karayolu Yumrukaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Ahmet Selahattin Bayburtlu idaresindeki 14 AB 333 plakalı otomobil, İskender Serttaş yönetimindeki 25 EN 092 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı.

Kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü İskender Serttaş ve eşi Emine Serttaş yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Selahattin Serttaş, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı. Yaralı çift olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
Hurdaya dönen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem

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